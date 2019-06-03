«ЗАЗ» презентовал пригородный пассажирский автобус

03.06.2019 12:00

В рамках «Дня открытых дверей» Запорожский автомобилестроительный завод презентовал новую модель пригородного автобуса ЗАЗ А08, который позволяет комфортно перевозить 28 пассажиров, сообщает Аutonews.ua.

Модель стала логическим продолжением автобуса малого класса ЗАЗ А07 и автобуса среднего класса ЗАЗ А10.

Отмечается, что новый автобус построен на базе шасси Asia Star, а конструкция кузова была разработана украинским автопроизводителем.

ЗАЗ А08 оснащен турбодизельным двигателем Weichaiа китайского производителя, отвечающего экологическому стандарту Евро-5, объемом 3 л, мощностью 103/3000 кВт/об/мин и крутящим моментом 400 Нм. Двигатель агрегатируется пятиступенчатой коробкой передач.

Кроме того, пассажирский транспорт получил руль с гидроусилителем, двухконтурную пневматическую тормозную систему, а также ABS и ESP. В отделке салона производитель использовал специальные антивандальные материалы.