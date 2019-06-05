Seat представил свой первый электромобиль

05.06.2019 12:40

Испанский автопроизводитель Seat анонсировал скорый выход компактного городского электромобиля Mii Electric, сообщает Znaj.ua.

Seat Mii Electric оснащается электродвигателем мощностью 61 кВт (83 л.с.) с крутящим моментом 212 Нм, который позволяет разогнать этот ситикар с 0 до 50 км/ч за 3,9 секунды (максимальная скорость — 130 км/ч).

Модель оснащается батареей емкостью 36,8 кВтч, которая обеспечивает запас хода на уровне 260 км по измерительному циклу WLTP. Заряд батареи от 0 до 80% емкости занимает 4 часа в режиме AC 7,2 кВт или 1 час в режиме DC 40 кВт.

Серийное производство испанского электрокара наладят в Братиславе (Словакия). Предпродажи Seat Mii Electric начнутся в сентябре, а первые поставки на рынок запланированы на конец этого года.