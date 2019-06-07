В Нью-Йорке появятся Uber-вертолеты

07.06.2019 09:30

Компания Uber планирует запустить сервис вертолетных пассажирских перевозок под названием Uber Copter, который заработает в Нью-Йорке с 9 июля. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Сообщается, что Uber Copter курсировать по маршруту Нижний Манхэттен - Международный аэропорт имени Кеннеди пять дней в неделю с понедельника по пятницу. Время в пути составит 8 минут.

"Это путешествие, которое многие путешественники осуществляют каждый день, и мы видим это как возможность сохранить им огромное количество времени", - отметил Эрик Эллисон, глава компании Uber Elevate, которая занимается воздушными перевозками.

Сейчас такая поездка на автомобиле может занять не меньше часа, а в час пик - длиться более 2 часов. Путешествие на других видах транспорта - метро и железной дороги - занимают от 50 до 75 минут.

Отмечается, что Uber Copter будет доступен только для пользователей, которые являются членами Platinum и Diamond - первых двух уровней - программы лояльности компании Uber Rewards.

Соответствующая пассажирская перевозка будет стоить в среднем от 200 до 225 долларов.