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Michelin представила "вечную" шину (ВИДЕО)

10.06.2019 15:45
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Michelin представила "вечную" шину (ВИДЕО)

Michelin и General Motors представили новое поколение безвоздушных шин, названных MICHELIN Uptis Prototype. GM планирует устанавливать их на свои автомобили начиная с 2024 года, сообщает TEHNOT.
По мнению компаний, Uptis Prototype предлагает значительный потенциал в уменьшении вреда для окружающей среды от автомобилей:

  • Снизит количество проколотых или поврежденных шин, попадающих на свалки.
  • Уменьшит использование сырья, энергии для производства. А также выбросов углекислого газа в атмосферу во время производства.
  • Отпадет необходимость в запасных шинах, это значит, что их нужно производить на 20% меньше.
  • У безвоздушной шины выше прочность, соответственно их нужно будет производить меньше.

Есть преимущества и для пользователей, ведь такие колеса не нужно обслуживать, регулярно проверять давление и обследовать на предмет повреждений.



Теги: воздух, экология, Michelin, шины
 
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