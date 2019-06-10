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Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
Практически у всех обладателей смартфонов есть мессенджеры для общения. Одним из самых популярных является Viber.
Это мобильное приложение уже давно завоевало любовь своих пользователей. К сожалению, большинство из них не знакомо со всеми секретами Viber. Если тебе интересно, как улучшить работу с этой программкой, тогда данная статья для тебя.
1. Скрой информацию о том, когда ты был в сети
Зайди в «Настройки» — «Конфиденциальность» и отключи статус «В сети». Даже если ты зайдешь в Viber, об этом никто не узнает.
2. Скрой статус о просмотре сообщений
Чтобы собеседник не узнал о том, что ты прочитал сообщение от него, зайди в настройки, выбери раздел «Безопасность» и сними галочку с пункта, который отвечает за уведомления о прочтении сообщений.
3. Не заполняй память телефона
Фото и видео из чатов в Viber по умолчанию сохраняются в телефоне. Чтобы не захламлять его память, лучше всего эту настройку отключить. Зайди в «Настройки» — «Мультимедиа» и отключи «Сохранять в галерею».
4. Отправь журнал сообщений себе на почту
Чтобы создать резервный файл своего журнала сообщений на компьютере, отправь переписку себе на e-mail. В «Вайбере» текст можно переслать так: «Настройки» — «Вызовы и сообщения» — «Отправить журнал сообщений».
5. Скрой фото профиля от неизвестных пользователей
Если ты не хочешь, чтобы фото твоего профиля видели все пользователи, тогда зайди в настройки и в разделе «Конфиденциальность» выбери «Фото профиля» — «Никто». Теперь пользователи, которых нет в списке твоих контактов, не увидят твое фото.
6. Убери статус «Использует приложение»
Еще одна возможность: практически все приложения и игры, которые ты устанавливаешь на телефон, синхронизируются с Viber. Таким образом, они являются доступными и для остальных контактов из твоего списка.
Чтобы отключить эту функцию, перейди в «Настройки» — «Конфиденциальность» и сними галочку с пункта «Использует приложение».
7. Поставь пароль
Если ты не хочешь, чтобы кто-то прочитал твои сообщения, можно поставить на Вайбер пароль. Сам мессенджер не предполагает этого, но такую полезную программу можно легко скачать в любом App Store и поставить за считаные минуты.
Скорее всего, среди твоих друзей есть много пользователей мессенджеров, поэтому советуем тебе поделиться с ними этой полезной информацией!
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, телефон, мобильная связь, Viber
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