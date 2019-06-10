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Архив - Наука и технологии

В Японии создали "регулятор настроения" (ВИДЕО)

10.06.2019 09:45
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В Японии создали "регулятор настроения" (ВИДЕО)

Специалисты японской компании Japan Display в рамках программы «Trip Project» (необычные проекты) создали устройство, которое помогает создать особенное настроение у его владельца, сообщает InfoReactor.
Прибор прямоугольной формы является стилизованным под музыкальный проигрыватель пластинок источником ароматов, изображений и звуков.
Поставки Multi Sensory Device представители японской компании планируют начать в феврале 2020 года. А вот о цене весьма любопытного устройства пока ничего неизвестно.



Теги: Япония, настроение, прибор
 
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