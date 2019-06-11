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Vodafone запустил молодежный тариф Joice

11.06.2019 10:00
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Vodafone запустил молодежный тариф Joice

Мобильный оператор Vodafone Украина 10 мая объявил о запуске нового молодежного тарифа Joice с безлимитным трафиком для топовых мультимедийных площадок и сервисов:
Видео: YouTube, Netflix, Vodafone TV, MEGOGO;
Музыка и книги: Apple Music, Tik Tok, YouTube Music, Vodafone Music, Vodafone Bools, SoundCloud, Shazam, Deezer;
Игры и магазины приложений: Twitch, AppStore, Google Play, Steam;
Cоцсети и месенджеры: Instagram, Facebook, twitter, Telegram, Viber, Skype.
В ежемесячный пакет услуг также включены 6 Гб скоростного интернета, которых хватит на все самые нестандартные предпочтения. Тариф ориентирован на интернет-пользователей, вместе с тем включает и большой пакет минут для разговоров: 600 минут для звонков на все сети по Украине и в Польшу. Стоимость тарифа составляет 100 грн/месяц, сообщает HiTech.Expert.
Тариф Vodafone Joice появится на полках магазинов Vodafone в середине июня. Учитывая ажиотажный спрос, впервые в Украине открыт предзаказ на подключение к тарифу.



Теги: тариф, молодежь, Vodafone-Украина
 
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