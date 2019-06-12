В Украине запущено производство энергонезависимых смарт-домов

12.06.2019 15:30

Украинский стартап PassivDom запустил в Украине франшизу по производству автономных домов на солнечных батареях, сообщает ИА "ЛIГАБiзнесIнформ".

Один дом потребляет почти в 20 раз меньше энергии, чем обычный и питается только с помощью солнечной энергии. Кроме этого, он может повторно использовать отработанные ресурсы.

В доме есть мебель, укомплектованная кухня со встроенной энергосберегающей бытовой техникой, система вентиляции, тепловой насос, камера и термостат. Также он оснащен проектором со 100-дюймовым экраном, акустической системой, интернетом и умным дверным замком со сканером отпечатка пальцев.

Благодаря простоте монтажа дом не требует специального фундамента и может быть установлен на любую ровную поверхность.

Кроме этого, PassivDom является умным домом. В нем работают 24 интеллектуальные инженерные системы, среди которых: контроль качества воздуха, содержания кислорода и углекислого газа и т.п. Также возможно управление домом через мобильное приложение.

Для того, чтобы собрать пять домов на украинской линии производства, сегодня нужны 15 работников и один месяц времени.