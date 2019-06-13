Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Ни ада, ни рая: американский ученый в пух и прах разбил теорию о загробной жизни11:30
- Ученые назвали самые опасные этажи жилых домов10:15
- Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов19:40
- Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь, ученый мир шокирован 13:25
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться08:45
- Составлен свежий рейтинг надежности автомобилей11:00
- В Украине появилась первая "умная" улица10:45
- Врачи объяснили, в чем опасность бытовых кондиционеров14:49
- В Украине заработала программа домашней телемедицины11:15
В Харьковском метро появился 4G интернет от Киевстар
13.06.2019 08:30
Мобильный оператор Киевстар запустил 4G интернет в харьковском метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба оператора, передает ИА "ЛIГАБiзнесIнформ".
Ежедневно харьковское метро перевозит более 800 тысяч пассажиров, которые теперь могут воспользоваться всеми преимуществами связи 4G от Киевстар.
"Скорость мобильного интернета будет достаточно комфортной как для интернет-серфинга, так и для быстрой передачи данных", - отмечают у оператора.
Воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом можно, как на станциях, так и во время передвижения между ними.
Что касается других операторов, то 4G Vodafone в Харьковском метро работает с октября 2018 года. А у lifecell там нет ни 4G, ни 3G.
Теги: Харьков, Киевстар, метро, 4G
Читайте также:
- Власти Харькова хотят привлечь кредит ЕБРР на строительство метро
- Куда бежать харьковчанам в случае обстрелов
- Женский каблук остановил харьковское метро
- Метро в Харькове будут строить за деньги от продажи "Металлиста"
- Пять лет за терроризм: в Харькове вынесли приговор пособнику "ДНР", который планировал взорвать бомбу на станции метро. ВИДЕО
- В Харькове сошедший с рельсов трамвай перекрыл движение
- Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР" 17:12
- Гиркин рассказал, как члены НВФ сдали важную позицию16:35
- Донецк напуган тяжелыми залпами — гремит уже больше часа12:43
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО 10:45
- «Продвигаются вперед»: стало известно о важном успехе ВСУ на Донбассе10:30
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса 08:44
- На Донетчине бастуют горняки из-за долгов по зарплате22:22
- Донетчина: Опубликованы новые данные о переселенцах17:41
- Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения15:30
- Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»14:38
- На Россию надвигается "угольная" катастрофа: Европа отказалась от угля из РФ, рынок обрушился22:45
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Супрун рассказала, что будет в Украине с детскими домами21:46
- Стало известно, что случится со «Слугой народа» в Раде после выборов21:25
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- В Кабмине анонсировали повышение пенсий с 1 июля20:30
- Россия неожиданно пошла на уступки Украине: Путин пересмотрел скандальное решение20:07
- С 1 июля изготовление загранпаспорта подорожает 19:48
- Зеленський дав команду, гроші в Україну потечуть рікою: “Тепер за справу береться …”19:30
- Часть Симферополя осталась без света. И вот почему19:18
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- В Украине под запретом оказались популярные препараты от аллергии15:30
- Врачи рассказали, как правильно питаться летом14:15
- Синдром Плюшкина: 4 фактора, говорящие о проблемах с психикой11:00
- Супрун развенчала популярные мифы о поте08:00
- Диетологи рассказали, почему не стоит худеть на фруктах19:00
- Смертельная опасность: ученые обнаружили в морепродуктах вещество, вызывающее рак17:03
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Новая ошибка Зеленского потрясла всю Украину: это просто шок
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес
- Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал
- "Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- У Керченского моста в Крым крупные неприятности: к проблеме срочно подключили Путина