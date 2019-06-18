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Представлено третье поколение электромобиля Renault Zoe
Французский автогигант Renault вчера представил третье поколение электромобиля Zoe, сообщает ITC.
Внешний вид электромобиля не претерпел изменений, за исключением нескольких незначительных косметических мелочей. Все же основные изменения сосредоточены внутри.
Если оригинальная модель Renault Zoe оснащалась аккумуляторной батарей емкостью 22 кВт·ч, а второе поколение располагало блоком емкостью 41 кВт·ч, то новое третье поколение Zoe Z.E. 50 может похвастать батареей на 52 кВт·ч. Этого должно быть достаточно, чтобы проезжать на одной зарядке до 390 км (по циклу WLTP) — на 20% больше, чем у предшественника.
Еще одно существенное улучшение в Zoe Z.E. 50 — новый двигатель. Силовая установка нового Renault Zoe имеет мощность 134 л.с. и крутящий момент 245 Нм, что позволяет электромобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 7,7 с (на 2,2 с быстрее версии, оснащенной двигателем мощностью 107 л.с.) и двигаться со скоростью до 140 км/ч.
Из остального можно отметить девятидюймовый дисплей бортовой информационно-развлекательной системы, 10-дюймовый экран водителя, а также новый режим B mode, который улучшает рекуперативное торможение, позволяя задействовать в основном одну педаль: автомобиль замедляется «значительно быстрее», чем раньше, как только водитель отпускает педаль газа.
Купить новый Renault Zoe Z.E. 50 можно будет уже осенью, а вот цен производитель пока не называет.
Теги: электромобиль, презентация, Renault Zoe
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