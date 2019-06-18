Scania представила концепт электробуса-трансформера (ВИДЕО)

18.06.2019 11:05

Scania разработала инновационную концепцию самоуправляемого транспортного средства для города NXT, которое работает на аккумуляторных батареях, сообщает AUTO-Consulting.

В основу концепции положен принцип модульной системы, выведенный инженерами Scania на качественно новый уровень. Концептуальное транспортное средство способно изменять форму в зависимости от поставленных задач: утром и вечером перевозить пассажиров, днем доставлять товары в магазины, а ночью вывозить мусор.

Модель NXT будет полностью готова к 2030 году, однако некоторые новейшие технологии, которые используются при ее создании, уже вполне доступны.