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Архив - Наука и технологии

Scania представила концепт электробуса-трансформера (ВИДЕО)

18.06.2019 11:05
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Scania представила концепт электробуса-трансформера (ВИДЕО)

Scania разработала инновационную концепцию самоуправляемого транспортного средства для города NXT, которое работает на аккумуляторных батареях, сообщает AUTO-Consulting.
В основу концепции положен принцип модульной системы, выведенный инженерами Scania на качественно новый уровень. Концептуальное транспортное средство способно изменять форму в зависимости от поставленных задач: утром и вечером перевозить пассажиров, днем доставлять товары в магазины, а ночью вывозить мусор.
Модель NXT будет полностью готова к 2030 году, однако некоторые новейшие технологии, которые используются при ее создании, уже вполне доступны.



Теги: автобус, концепт, Scania, трансформер
 
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