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Архив - Наука и технологии

Китайский производитель показал смартфон-"рулетку" (ВИДЕО)

19.06.2019 11:00
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Китайский производитель показал смартфон-"рулетку" (ВИДЕО)

В рамках мероприятия SID Display Week 2019 китайская компания BOE продемонстрировала прототип смартфона, у которого дисплей способен сворачиваться в рулон, сообщает Discover24.
По краям 12,3-дюймового экрана расположены два небольших модуля, используемых для его сворачивания и разворачивания. Демонстрируемый образец не имеет сенсорной поверхности, но создатели обещают обязательно реализовать подобную возможность в будущем.



Теги: Китай, смартфон, гибкость
 
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