Китайский производитель показал смартфон-"рулетку" (ВИДЕО)

19.06.2019 11:00

В рамках мероприятия SID Display Week 2019 китайская компания BOE продемонстрировала прототип смартфона, у которого дисплей способен сворачиваться в рулон, сообщает Discover24.

По краям 12,3-дюймового экрана расположены два небольших модуля, используемых для его сворачивания и разворачивания. Демонстрируемый образец не имеет сенсорной поверхности, но создатели обещают обязательно реализовать подобную возможность в будущем.