В Ле-Бурже впервые заключен контракт на поставку электросамолетов

20.06.2019 11:00

Израильская компания Eviation Aircraft заключила на авиашоу в Ле-Бурже (Франция) первый в истории контракт на поставку пассажирских электросамолетов, сообщает интернет-обозрение Главное.

Десять девятиместных электросамолетов Eviation Alice приобретены американской авиакомпанией Cape Air.

Стоимость каждого такого самолета в полной комплектации составляет около 4 миллионов долларов. Дальность полета на одной зарядке – до 1000 км. Крейсерская скорость – около 450 км/ч. Самолет имеет три двигателя MagniX.

Электросамолет полностью выполнен из композитных материалов. Возможен беспилотный вариант использования.

В настоящее время самолеты Alice проходят испытательные полеты. Ожидается, что коммерческое использование этих электросамолетов начнется в 2022 году.