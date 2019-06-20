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В Ле-Бурже впервые заключен контракт на поставку электросамолетов
Израильская компания Eviation Aircraft заключила на авиашоу в Ле-Бурже (Франция) первый в истории контракт на поставку пассажирских электросамолетов, сообщает интернет-обозрение Главное.
Десять девятиместных электросамолетов Eviation Alice приобретены американской авиакомпанией Cape Air.
Стоимость каждого такого самолета в полной комплектации составляет около 4 миллионов долларов. Дальность полета на одной зарядке – до 1000 км. Крейсерская скорость – около 450 км/ч. Самолет имеет три двигателя MagniX.
Электросамолет полностью выполнен из композитных материалов. Возможен беспилотный вариант использования.
В настоящее время самолеты Alice проходят испытательные полеты. Ожидается, что коммерческое использование этих электросамолетов начнется в 2022 году.
Теги: контракт, самолет, Ле Бурже, электроэнергия
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