Составлен свежий рейтинг надежности автомобилей

21.06.2019 11:00

Знаменитая аналитическое компания J.D.Power подготовила очередной рейтинг надежности новых авто 2019, доступных на американском рынке, сообщает АвтоЦентр.

Традиционно, подсчитывалось количество проблем, возникших на 100 экземплярах модели за первые 90 дней, после выезда из шоу-рума.

Второй год подряд в рейтинге доминируют корейские бренды. У премиального подразделения компании Hyundai – фирмы Genesis наилучший результат – 63 поломки на 100 авто, при среднем показателе 93 на 100.

Сам Hyundai занял третью позицию (71/100), а вторая строчка у Kia (70/100). Помимо корейцев в топ-пятерку вошла компания Ford (83/100) и и входящая в состав Форда фирма Lincoln (84/100).