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Ученые назвали самые опасные этажи жилых домов
24.06.2019 10:15
Согласно недавнему исследованию американских ученых, нежелательно жить в доме на нижниж этажах, а также на 7 этаже и выше, сообщает Гродно 24.
По мере роста высоты магнитное поле Земли ослабевает, что приводит к проблемам с иммунной, нервной и сердечно-сосудистой системами человека. Также врачи обнаружили, что люди, живущие на высоте, чаще страдают от различных психических заболеваний и головных болей.
Люди, живущие на первых этажах, как и люди, живущие на верхних, сталкиваются с проблемами - электромагнитное излучение и загрязнение выхлопными газами.
Исходя из вышесказанного, ученые рекомендуют выбирать для жилья так называемую золотую середину, квартиры с 3 по 7 этаж.
Теги: опасность, этаж, жилой дом
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