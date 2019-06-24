Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь

24.06.2019 20:47

Ученые из Великобритании работают над созданием синтетического алкоголя, который не вызывает похмелья, пишут Подробности и IFL Science.

По мнению исследователей, синтетический спирт, который обеспечивает употребление алкоголя без последствий, можно будет приобрести в течение ближайших пяти лет. Эта идея принадлежит экс-советнику правительства Великобритании по наркотикам, Дэвиду Натту.

По его словам, если бы алкоголь был изобретен в наше время, его бы признали опасным и незаконным. "Согласно общим критериям пищевых стандартов, безопасная доза алкоголя - один бокал вина в год", - утверждает Натт.

Синтетический спирт (или "alcosynth"), который разрабатывает Натт, называется Alcarelle. Идея в том, что он должен обладать всеми приятными свойства алкоголя обычного, но при этом не вызывать похмелья и не вредить здоровью.