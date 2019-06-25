Установлен новый рекорд скорости для тракторов (ВИДЕО)

25.06.2019 08:45

Известный британский мотогонщик и телеведущий Гай Мартин сумел разогнать колесный трактор JCB Fastrac до невероятной скорости – 166,72 км/ч, сообщает Автоцентр.

Таким образом он превзошел попавшее в Книгу рекордов Гиннесса в марте 2018 года достижение Стига из шоу Top Gear, развившего скорость 140,44 км/ч на тракторе с 5,7-литровым двигателем.

Трактор-скороход был доработан специалистами Williams Advanced Engineering. Машина получила аэродинамический обвес, низкорасположенную кабину и 7,2-литровый турбодизель DieselMax, мощность которого довели до 1000 л.с., а максимальный крутящий момент до 2440 Нм.