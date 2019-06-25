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Установлен новый рекорд скорости для тракторов (ВИДЕО)
25.06.2019 08:45
Известный британский мотогонщик и телеведущий Гай Мартин сумел разогнать колесный трактор JCB Fastrac до невероятной скорости – 166,72 км/ч, сообщает Автоцентр.
Таким образом он превзошел попавшее в Книгу рекордов Гиннесса в марте 2018 года достижение Стига из шоу Top Gear, развившего скорость 140,44 км/ч на тракторе с 5,7-литровым двигателем.
Трактор-скороход был доработан специалистами Williams Advanced Engineering. Машина получила аэродинамический обвес, низкорасположенную кабину и 7,2-литровый турбодизель DieselMax, мощность которого довели до 1000 л.с., а максимальный крутящий момент до 2440 Нм.
Теги: трактор, рекорд, скорость
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