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Архив - Наука и технологии

Украинские автопарковки обязали оборудовать зарядками для электрокаров

01.07.2019 11:45
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Украинские автопарковки обязали оборудовать зарядками для электрокаров

В Украине 1 июля вступила в силу новая строительная норма, согласно которой места с зарядками для электромобилей на парковках стали обязательными, сообщает телеканал 112 Украина.
Такие изменения касаются новых парковок и тех, которые подлежат реконструкции. Согласно нормы на парковках не менее 5% мест должны быть оборудованы электрозарядками.
Планируется, что уже к 2030 году обустройство парковок зарядками для электрокаров достигнет 100%.



Теги: Украина, парковка, электромобиль, зарядная станция
 
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