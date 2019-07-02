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Вступил в силу запрет ввоза российских авто в Украину

02.07.2019 09:00
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Вступил в силу запрет ввоза российских авто в Украину

С 1 июля вступило в силу постановление Кабмина о запрете ввоза на территорию Украины транспортных средств из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, передает Корреспондент.net.
В частности, к ввозу в Украину запрещены автобусы, троллейбусы, легковые автомобили и грузовики.
Для подтверждения страны происхождения транспортных средств необходимо предоставить к таможенному оформлению один из документов о происхождении, о которых говорится в статье 43 Таможенного кодекса Украины, или документ о происхождении товара, определенный международными договорами о свободной торговле.



Теги: Украина, Россия, запрет, ввоз товаров, автомобиль
 
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