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ПриватБанк запустил оплату частями для онлайн-гипермаркета Kasta.ua

03.07.2019 10:45
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ПриватБанк запустил оплату частями для онлайн-гипермаркета Kasta.ua

ПриватБанк и онлайн-гипермаркет Kasta.ua внедряют новый сервис «Оплата частями», который будет находиться в категории «Потребительская электроника», сообщает Today.ua.
Новым сервисом могут воспользоваться все клиенты онлайн-платформы, которые имеют платежную карточку ПриватБанка и соответствуют установленным критериям. Этот сервис дает возможность приобрести любой товар из определенных категорий без переплат и платить за него равными частями в течение определенного в договоре срока.
Сейчас на сайте Kasta.ua  услуга действует в категориях «Бытовая техника», «Смартфоны и гаджеты», «Ноутбуки, ПК и офис», «ТВ, аудио и видео», «Авто и электротранспорт» при покупке товара стоимостью от 300 гривен.
Все, что нужно для использования этого простого и быстрого способа кредитования — карта ПриватБанка с активной кредитной линией («Универсальная или «Gold»), или одна из карточек для VIP-клиентов (Platinum, Infinite, World Signia / Elite).
Рассрочка может быть оформлена на срок от 3 до 24 месяцев. Рассчитывается с помощью кредитного калькулятора ПриватБанка.



Теги: ПриватБанк, сервис, рассрочка, оплата
 
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