В Германии заработала коммерческая сеть 5G

04.07.2019 12:00

Сеть мобильной связи пятого поколения (5G) после работы в тестовом режиме стала доступна в Берлине и Бонне в среду, 3 июля. Позднее она будет запущена в Гамбурге, Дармштадте, Лейпциге и Мюнхене, сообщает Deutsche Welle.

До конца 2020 года сеть должна охватить 20 крупнейших городов Германии. Эксперты видят в пятом поколении мобильной связи ключ к развитию новых технологий, в числе которых - автономное вождение, виртуальная реальность и индустрия 4.0.