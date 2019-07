В Нидерландах создали электромобиль на солнечных батареях

05.07.2019 08:25

Голландский стартап Lightyear показал в Гудвуде свой первый электрокар с питанием от солнечных батарей. Модель The One представляет собой четырёхдверное купе с запасом хода от одного заряда до 720 километров, сообщает Speedme.ru.

Стоит оговориться, что расстояние в 720 км достигается путём заряда аккумуляторов от бытовой сети, а в движении их пополнение обеспечивают солнечные панели площадью 5 квадратных метров, расположенные на крыше и капоте электрокара. На данный момент стоимость одного Lightyear The One составляет 119 000 евро. Сборка электрокаров начнётся уже в 2021 году.

Теги: Нидерланды