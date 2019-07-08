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Архив - Наука и технологии

Установлен новый рекорд суточного пробега Tesla Model 3

08.07.2019 10:45
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Установлен новый рекорд суточного пробега Tesla Model 3

Один из владельцев Tesla Model 3 преодолел за сутки на своем электрокаре 2781 км. Это новый рекорд, а предыдущий составлял 2644 км, сообщает Tvoe-avto.com.
Заезд был осуществлен в Германии по пути, где были расположены мощные зарядные станции Ionity, которые заряжают электрокар еще быстрее, чем Superchargers.
По заявлению водителя, рекорд был установлен с соблюдением всех правил дорожного движения Германии. Средняя скорость автомобиля составила 115 км/ч, а на немецких автобанах Model 3 двигалась с максимальной скоростью 170 км/ч.



Теги: рекорд, Tesla Model 3, пробег
 
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