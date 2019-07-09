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Составлен рейтинг смартфонов по качеству связи
Разработчики бенчмарка Master Lu назвали лучшие по качеству мобильной связи смартфоны. Рейтинг составлен по итогам первого полугодия 2019 года, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
На первом месте — Xiaomi Mi 9. Его чувствительность эксперты оценили в -69 дБм.
На втором месте — ZTE Axon 10 Pro с показателем -71 дБм.
На третьем месте — Lenovo Z6 Pro с показателем в -71 дБм.
На четвертом месте — смартфон от южнокорейской компании Samsung Galaxy Note9 с показателем -73 дБм.
На пятом месте — Oppo Reno 10x Zoom 9 с показателем -75,5 дБм..
На шестом — Huawei – Enjoy 9e.
На седьмом — Galaxy S10+ (-77,5 дБм).
На восьмом — игровой Black Shark 2.
На девятом — Redmi Note 7.
На десятом — OnePlus 6.
Эксперты отмечают, что уровень сигнала менее -75 дБМ обеспечивает нормальную связь в зданиях. Например, смартфон с показателем -69 дБм даст возможность общаться внутри лифта в небоскребе.
Теги: рейтинг, связь, качество
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