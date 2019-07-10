Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Немецкие инженеры научили автопилот сажать самолет (ВИДЕО)

10.07.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Немецкие инженеры научили автопилот сажать самолет (ВИДЕО)

Исследователи Технического университета Мюнхена опубликовали видео автоматической посадки легкого самолета Diamond DA42. В ролике видно, как воздушное судно оказывается на земле вообще без участия человека, который на всякий случай сидит в кресле пилота, сообщает Onliner.
Обычно большие пассажирские и грузовые лайнеры используют при посадке курсо-глиссадную систему (ILS) — ею оборудованы практически все аэропорты. Она предполагает установку дополнительного и дорогостоящего оборудования, эта система «ведет» самолет по нужному курсу. Но участие человека все равно необходимо: например, для выравнивания лайнера. В то же время решение немцев целиком автономное, причем перед полосой не нужно устанавливать оборудование.
Технология C2Land использует GPS и машинное зрение. Благодаря камерам инфракрасного диапазона для посадки самолета по C2Land подойдут любые погодные условия. Разработчики системы уверены, что в эпоху автоматизации полетов их продукт будет востребован.



Теги: Германия, самолет, посадка, автопилот
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх