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Архив - Наука и технологии

Нейробиологи выявили связь между голодом и памятью

14.07.2019 08:40
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Нейробиологи выявили связь между голодом и памятью

Грелин вырабатывается в желудке перед приемом пищи.

Американские нейробиологи из Университета Южной Калифорнии (США) установили, что «гормон голода» грелин отвечает не только за чувство голода, но и за эпизодическую память, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Science Daily.

Ученые пояснили, что грелин вырабатывается в желудке перед приемом пищи и усиливает чувство голода. Исследователи предположили, что его молекулы позволяют блуждающему нерву влиять на память.

Специалисты провели ряд экспериментов на лабораторных крысах, у которых заблокировали часть рецепторов. Выяснилось, что при нарушенной передаче гормонов данных в мозг у грызунов ухудшалась эпизодическая память: они плохо справлялись с заданиями, связанными с запоминанием. Кроме того, животные стали есть чаще, но меньше.

Предположительно, это связанно с тем, что блуждающий нерв не получал должного количества информации от грелина и звери не помнили, принимали ли они пищу или нет.

Нейробиологи отмечают, что это открытие в перспективе может помочь науке разработать новые методы улучшения умственных способностей человека.



Теги: Донбасс, память, связь, голод
 
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