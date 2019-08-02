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Архив - Наука и технологии

Учёные опровергли пользу "водительских" очков

02.08.2019 11:00
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Учёные опровергли пользу "водительских" очков

Учёные провели эксперимент, пытаясь выяснить, помогают ли жёлтые очки водителям ночью. По мнению исследователей, данный аксессуар не позволяет заметить опасность раньше, сообщает ActualNews.
С 50-х годов прошлого столетия бытует мнение о пользе, которую приносят жёлтые очки в ночное время водителям. Из-за своего цвета они отражают синий свет, фильтруя блики, и благодаря этому удаётся снять нагрузку с глаз, создаваемую светом фар встречных машин.
Однако сотрудники Гарвардской медицинской школы опровергли это утверждение, подтвердив свои слова исследованием. В опыте научных работников приняло участие 22 человека в возрасте от 21 до 80 лет. Все они прошли тестирование на специальном симуляторе, который направлял в их глаза световые импульсы, а в этот момент на воображаемой проезжей части появлялись пешеходы.
Благодаря участию добровольцев удалось выяснить, что жёлтые очки не обладают никакими особенностями и даже несколько ухудшают обзор. Люди, надевшие их, пусть и на долю секунды, но позже подавали звуковой сигнал, завидев опасность.



Теги: исследования, очки
 
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