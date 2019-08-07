Hyundai представила автомобиль на солнечных батареях

07.08.2019 13:00

Компания Hyundai показала свой первый автомобиль на солнечных батареях, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Hyundai Sonata Hybrid является первым гибридным автомобилем компании, крыша которого оснащена солнечными батареями, которые представляют из себя дополнительный, но не основной источник питания аккумулятора.

Солнечные панели будут заряжать от 30% до 60% емкости аккумулятора в день - шесть часов ежедневной зарядки в теории увеличит дальность поездки на дополнительные 1300 км в год.

В Hyundai уверены, что технология использования альтернативного источника электроэнергии может повысить эффективность использования топлива и сократить вредные выбросы в воздух.