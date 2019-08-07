Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Hyundai представила автомобиль на солнечных батареях

07.08.2019 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Hyundai представила автомобиль на солнечных батареях

Компания Hyundai показала свой первый автомобиль на солнечных батареях, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Hyundai Sonata Hybrid является первым гибридным автомобилем компании, крыша которого оснащена солнечными батареями, которые представляют из себя дополнительный, но не основной источник питания аккумулятора.
Солнечные панели будут заряжать от 30% до 60% емкости аккумулятора в день - шесть часов ежедневной зарядки в теории увеличит дальность поездки на дополнительные 1300 км в год.
В Hyundai уверены, что технология использования альтернативного источника электроэнергии может повысить эффективность использования топлива и сократить вредные выбросы в воздух.



Теги: солнечные батареи, электромобиль, Hyundai
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх