Apple начала войну с «чужими» аккумуляторами

09.08.2019 09:40

Компания Apple активировала программу, которая блокирует сменные батареи для iPhone от других производителей, сообщает УБР.

Если пользователь поставит в свою модель «левый» аккумулятор, данные о его зарядке, пиковой производительности и максимальной емкости на экране устройства отображаться не будут.

К тому же на экране начнет отображаться индикатор под названием «Сервис» с намеком на то, что хозяин должен отнести свой телефон либо в авторизованную сервисную службу Apple, либо в Genius Bar (специальная секция в сети розничных магазинов Apple Store).

Более того, в компании решили блокировать не только «чужие» аккумуляторы, но и свои. Но только в том случае, если их установили в гаджет в каком-либо «чужом» сервисе.

Таким образом компания борется со своими конкурентами и пытается заставить пользователей идти в ее сервисные магазины.