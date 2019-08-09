Huawei представила собственную операционную систему

09.08.2019 14:30

Компания Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Система рассчитана на широкий круг устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимую электронику и устройства умного дома.

В основе HarmonyOS, как и в основе Android, лежит ядро Linux. При этом в Huawei утверждают, что их система работает быстрее и эффективней системы Google.

По мнению китайской компании, это достигается благодаря особой оптимизации ядра, при которой приоритет между задачами распределяется автоматически.