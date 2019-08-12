Apple увеличила премию за взлом iPhone до $1 млн

12.08.2019 12:30

Компания Apple объявила о запуске расширенной программы по вознаграждению за найденные в её продуктах ошибки, сообщает интернет-обозрение Главное.

Она предусматривает выплаты за обнаружение и раскрытие уязвимостей в macOS, tvOS, watchOS и iCloud, а также увеличивает сумму максимального вознаграждения до $1 млн.

Компания также сообщила, что предоставит исследователям в сфере информационной безопасности специальные смартфоны iPhone, которые помогут им обнаруживать ошибки до того, как это сделают хакеры.

Следует отметить, что максимальная премия выплачивается только при обнаружении уязвимостей в iOS, которые позволяют злоумышленнику получить полный доступ к iPhone или iPad без какого-либо физического взаимодействия с устройством.