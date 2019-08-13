LG заменила на украинском рынке "россиян" "поляками"

13.08.2019 12:00

Компания LG Electronics (LG) изменила страну-производителя новых телевизоров для Украины, сообщает Mediasat.

Отныне новые модели телевизоров LG, которые с этого месяца поставляются на отечественный рынок, собирают в Польше. Предприятие находится в городе Млава, где налажено производство техники LG для всей Европы.

Прежде всего речь идет о линейке телевизоров с передовыми технологиями OLED, NanoCell и UHD. Таким образом, LG стал первым южнокорейским брендом, который изменил «прописку» модельного ряда 2019 года с российской на европейскую, оставив за российским производителем выпуск прошлогодней линейки.