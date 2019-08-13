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Архив - Наука и технологии

В Китае испытали первую многоразовую ракету (ВИДЕО)

13.08.2019 15:10
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В Китае испытали первую многоразовую ракету (ВИДЕО)

Китайская частная ракетная компания LinkSpace испытала ракету многоразового использования из северо-западной провинции Цинхай, сообщает Хайтек.
Ракета RLV-T5 длиной 8,1 м поднялась на заданную высоту 300 м, а затем приземлилась с точностью в 7 см, полет длился 50 секунд, говорится в сообщении компании Global Times. «Это новая веха в китайских исследованиях ракет многоразового использования», — отметил вице-президент LinkSpace Ван Мэй.
В релизе говорится, что новая ракета может быть использована многократно, кроме того, испытания стоят очень дешево.
В тот же день компания объявила о проекте новой ракеты многоразового использования — RLV-T6. Предстоящую 14-метровую ракету-носитель можно будет запускать более 100 раз в год.
LinkSpace является первой частной компанией в Китае, которая исследует космос и разрабатывает продукты аэрокосмических систем.
С 2014 года правительство Китая поощряет участие частных предприятий в космической деятельности. Сейчас в стране насчитывается более 60 частных компаний в коммерческой космической отрасли.



Теги: Китай, ракета, испытание
 
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