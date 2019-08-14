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Xiaomi выпустила массажер для шеи

14.08.2019 11:00
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Xiaomi выпустила массажер для шеи

Компания Xiaomi собрала на краудфандинговой площадке деньги на производство нового продукта — шейного массажера Jeeback Neck Massager G2, сообщает GaGadged.
Массажер выполнен в форме шейного обода и предназначен для людей, которые ведут сидячий образ жизни. Из-за неправильной осанки у них нарушается кровообращение в шее, возникают головные боли, головокружения и прочие болезни, в том числе остеохондроз.
Весит массажер всего 190 г. На внутренней стороне есть три массажные головки с плавающей конструкцией. На выбор есть три вида массажа, в том числе имитация разминания и иглоукалывания, а также 15 степеней интенсивности. Переключать режимы можно с помощью пульта или приложения на смартфоне. Также есть функция подогрева до 42 градусов, которая будет кстати при плохом кровообращении зимой.
Встроенный аккумулятор обеспечивает 4 часа непрерывной работы. А если пользоваться массажером по 30 минут в день — одного заряда хватит на 8 дней работы. Если устройство не соприкасается с кожей — через 60 секунд оно автоматически выключится.
Стоит Jeeback Neck Massager G2 всего $35. На производство уже собрали 1100% от первоначально запрошенной суммы, поэтому продажи стартуют 25 сентября.



Теги: массаж, шея, Xiaomi
 
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