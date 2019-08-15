В Новой Зеландии нашли останки пингвина-гиганта

15.08.2019 09:30

В Новой Зеландии нашли останки пингвина, который жил 56-66 миллионов лет назад. Его высота составляла 1,6 метра, а вес – до 80 кг, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Кости ног животного обнаружили в 2018 году на месте раскопок в Северном Кентербери. С тех пор их анализировала международная команда ученых.

Ученые считают, что пингвины стали такими большими, поскольку крупные морские пресмыкающиеся исчезли из океанов примерно в то же время, когда исчезли динозавры.

Новый вид получил латинское название crossvallia waiparensis. В Кентерберийском музее его назвали "пингвином-монстром".

Ученые предполагают, что он жил в водах вокруг Новой Зеландии вместе с гигантскими черепахами, коралловыми полипами и акулами.