British Airways будет развлекать пассажиров первого класса виртуальной реальностью

16.08.2019 09:05

Британская авиакомпания British Airways предложит пассажирам первого класса гарнитуры виртуальной реальности во время полета. О тестировании сервиса компания рассказала в своем блоге, сообщает ITC.

British Airways будет тестировать услугу до конца 2019 года на некоторых рейсах по маршруту Лондон — Нью-Йорк. Компания предложит пассажирам VR-гарнитуру AlloSky от SkyLights. В отличие от большинства других устройств она весит всего около 250 граммов.

Пассажирам будут доступны фильмы, ТВ-шоу и другой контент в 2D, 3D или 360°. Также British Airways вместе с экспертами отобрали программы медитации и звуковой терапии, которые могут помочь пассажирам, боящимся летать.

Напоследок отметим, что VR-гарнитуры будут подключены к самолетной системе оповещения, которая будет выводить различные уведомления, например, о необходимости застегнуть ремни безопасности, на экран очков.