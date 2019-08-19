Создано лекарство от одиночества

19.08.2019 10:00

Ученые Университета Чикаго разработали таблетку от одиночества, которая содержит гормон, уменьшающий чувства тревоги и социальной изоляции, сообщает Апостроф.

Лекарство было успешно протестировано на молодых и здоровых добровольцах, которые, однако часто чувствуют себя одинокими. Их разделили на 2 группы: одна 8 недель получала плацебо, а вторая - таблетку, содержащую гормон прегненолон.

Исследователи говорят, что таблетка будет иметь лучший эффект, если дополнить ее работой над собой и ежедневно практиковаться взаимодействовать с другими людьми.