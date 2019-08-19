Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Создано лекарство от одиночества

19.08.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Создано лекарство от одиночества

Ученые Университета Чикаго разработали таблетку от одиночества, которая содержит гормон, уменьшающий чувства тревоги и социальной изоляции, сообщает Апостроф.
Лекарство было успешно протестировано на молодых и здоровых добровольцах, которые, однако часто чувствуют себя одинокими. Их разделили на 2 группы: одна 8 недель получала плацебо, а вторая - таблетку, содержащую гормон прегненолон.
Исследователи говорят, что таблетка будет иметь лучший эффект, если дополнить ее работой над собой и ежедневно практиковаться взаимодействовать с другими людьми.



Теги: США, лекарство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх