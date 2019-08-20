Эксперты подсчитали доход сайтов с фейковыми новостями

20.08.2019 10:45

Сайты с фейковыми новостями заработали на рекламе $235 млн, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на исследование платформы Global Disinformation Index (GDI).

Полный отчет GDI будет опубликован в сентябре, сейчас доступна только его часть.

По данным исследования, рекламодатели потратили сумму в $235 млн на 20 000 сайтах. Это те сайты, которые входят в так называемую "темную зону" интернета - они в разной мере распространяли дезинформацию и фейковые новости.

Всего же по всем сайтам, которые находятся в базе GDI, рекламодатели потратили около $39 млрд.