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Архив - Наука и технологии

Эксперты подсчитали доход сайтов с фейковыми новостями

20.08.2019 10:45
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Эксперты подсчитали доход сайтов с фейковыми новостями

Сайты с фейковыми новостями заработали на рекламе $235 млн, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на исследование платформы Global Disinformation Index (GDI).
Полный отчет GDI будет опубликован в сентябре, сейчас доступна только его часть.
По данным исследования, рекламодатели потратили сумму в $235 млн на 20 000 сайтах. Это те сайты, которые входят в так называемую "темную зону" интернета - они в разной мере распространяли дезинформацию и фейковые новости.
Всего же по всем сайтам, которые находятся в базе GDI, рекламодатели потратили около $39 млрд.



Теги: новости, доход, сайт, фейк
 
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