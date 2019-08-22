Россия запустила в космос робота "Федора"

22.08.2019 09:30

Российский корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом-космонавтом "Федором" выведен на околоземную орбиту, говорится в трансляции на сайте Роскосмоса, сообщает РИА Новости.

После стыковки "Союза" с МКС экипаж перенесет робота внутрь станции. Во время пребывания на борту МКС, космонавты проведут ряд экспериментов по управлению роботом с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора.

На орбите робот пробудет 17 суток. В 21.13 мск 6 сентября корабль в автоматическом режиме отстыкуется от МКС и начнет возвращение с орбиты. Спускаемый аппарат с "Федором" на борту, как ожидается, приземлится в Казахстане в 00.35 7-го числа.

"Федор" станет вторым в мире антропоморфным роботом, полетевшим в космос. В 2011 году США привезли на МКС андроида Robonaut-2, но в связи с частыми поломками в 2018 году вернули его на Землю для ремонта. В новый полет американский робот может отправиться до конца года.