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Премьер-министр России предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю

23.08.2019 09:50
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Премьер-министр России предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели до 30 сентября, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что ведомство должно оценить, как подобные изменения повлияют на экономику и социальную сферу. Также издание указывает, что эту работу министерство будет проводить вместе с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Медведев привел в пример опыт новозеландской компании, которая ввела четырехдневную рабочую неделю с оплатой трех выходных, что повлекло прирост производительности в расчете на час рабочего времени на 20 процентов.



Теги: работа, Дмитрий Медведев, неделя, предложение
 
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