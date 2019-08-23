Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Китае создали искусственную зубную эмаль11:10
- «Норвежская Ванга» напророчила будущее: из-за чего воцарится хаос и наступит Третья мировая08:45
- Renault выпустил кроссовер за 6000 евро13:30
- В Украине поступил в продажу новый бренд смартфонов10:00
- В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы 22:39
- Украинцев предупредили о новой афере с мобильными телефонами18:22
- "Новая почта" начала тестирование авиадоставки10:30
- В Швейцарии разработали автомобильный двигатель без распредвала15:30
- Hyundai укомплектует новые модели... электросамокатом (ВИДЕО)10:00
- Черная дыра, которая в 5 миллионов раз массивнее Солнца, поглотит Солнечную систему15:29
В Лондоне установили автомат по продаже автомобилей
23.08.2019 10:30
В Лондоне установили торговый автомат, в котором продается электрокар Renault Zoe. Купить его можно в несколько кликов, а финальная цена сразу указана на мониторе, сообщает Файненс.юа.
Дилер решил установить автомат, так как множество покупателей жалуются, что цены на автомобили в автосалонах формируются непрозрачно. То есть на ценнике может быть одна цена, а к моменту заключения сделки продавец может ее значительно поднять, вписав дополнительные функции.
Автомат же избавляет человека от необходимости торговаться и позволяет самостоятельно и спокойно выбрать те функции, которые ему действительно нужны или купить автомобиль в стандартной комплектации.
Теги: Лондон, торговля, автомат, автомобиль
Читайте также:
- На Донеччині спіймали військових, які торгували "втраченими" у боях автоматами
- Сахар стремительно дешевеет во всем мире
- Торговые автоматы "подарят" японцам бесплатный Wi-Fi
- Экономический прогноз на 2010 год: Европу ожидает новый финансовый кризис!
- Переворот в ДНР: "рупор" Захарченко уверяет, что дело не в политике
- Путин и Эрдоган: встреча не за горами?
- В Мариуполе эвакуировали школьников: Нашли неопознанный объект14:42
- «Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»10:00
- В Раду подали проект амнистии для всех «участников событий» на Донбассе09:45
- «Нечему радоваться»: в ООС обнародовали неутешительную сводку по Донбассу07:23
- Оккупанты устроили новую подлость против Украины: появились тревожные новости с Донбасса22:37
- «За каждого павшего и раненого враг получит втройне»: бойцы «Азова» рассказали о ранении побратима. ВИДЕО22:13
- ВСУ ликвидировали наемника Карлсона - террорист "грузом 200" отправился в российский Канск21:30
- «Скоро разровняют площадку для строительства кладбищенского туалета типа сортир «Мэ и Жё»»: в сети показали могилу Захарченка за более чем 5 миллионов20:28
- Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО19:40
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в поселке Пикузы, подконтрольном боевикам18:13
- Донецкий блогер рассказал о «саперах-самоубийцах» в ОРДО15:00
- В Мариуполе эвакуировали школьников: Нашли неопознанный объект14:42
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Матиос уволен: новый генпрокурор начал «революцию», все подробности14:03
- Из-за аномальной жары в школах могут сократить уроки13:38
- Папа Римский застрял в лифте по пути на проповедь13:30
- «Работа ведется»: у Зеленского прокомментировали обмен пленными13:15
- В Украине заработает ФБР13:00
- Путину осталось недолго: стало известно о беде, неутешительный прогноз12:40
- У детей сыпь, кашель, жжение в глазах: что пытаются скрыть власти оккупированного Крыма12:20
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Враг по знаку Зодиака: назван ваш главный недруг09:30
- Медики рассказали, как растения помогают бороться со стрессом09:00
- Диетолог рассказал, как научиться интуитивному питанию07:47
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- "Масштабные протесты и начало третьего Майдана", - рискованный закон Зеленского может вызвать "взрыв" уже осенью21:08
- Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль20:47
- Битва за секонд-хенд: когда стоит штурмовать магазины и как покупать выгоднее20:01
- Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море19:08
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- «Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери