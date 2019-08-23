В Лондоне установили автомат по продаже автомобилей

23.08.2019 10:30

В Лондоне установили торговый автомат, в котором продается электрокар Renault Zoe. Купить его можно в несколько кликов, а финальная цена сразу указана на мониторе, сообщает Файненс.юа.

Дилер решил установить автомат, так как множество покупателей жалуются, что цены на автомобили в автосалонах формируются непрозрачно. То есть на ценнике может быть одна цена, а к моменту заключения сделки продавец может ее значительно поднять, вписав дополнительные функции.

Автомат же избавляет человека от необходимости торговаться и позволяет самостоятельно и спокойно выбрать те функции, которые ему действительно нужны или купить автомобиль в стандартной комплектации.