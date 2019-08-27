Робот "Федор" таки добрался до МКС (ВИДЕО)

27.08.2019 09:00

Пилотируемый корабль "Союз МС-14" на борту которого находится российский робот "Федор" (Skybot F-850), пристыковался во вторник в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" Международной космической станции, сообщает Телеканал новостей "24".

Прямую трансляцию проведения маневра стыковки проводило агентство NASA.

Первая попытка стыковки корабля со станцией проходила 24 августа. Однако тогда маневр не увенчался успехом. Все потому, что "Союз МС-14" не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ-2).

На борту корабля "Союз МС-14" находится человекоподобный робот "Федор". В ближайшее время работа транспортируют на станцию, где он увеличит экипаж МКС с шести до семи членов.

Основная задачаей работа Skybot F-850 – передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действий работа, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.

Вернуть работа на Землю планируют 7 сентября.