"Новая почта" начала тестирование авиадоставки

29.08.2019 10:30

Компания "Новая почта" 28 августа совершила первую тестовую авиадоставку, передает LB.ua.

Об этом сообщил руководитель комитета по корпоративному управлению "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

"Сегодня мы отправили первый тестовый рейс Киев - Львов - Киев. Это означает, что вскоре предложим клиентам доставку в течение одного дня (same day) из Киева во Львов, а затем и в Харьков, Днепр и Одессу", - написал он в фейсбуке.

Также Поперешнюк заявил, что компания намерена соединить города Западной, Восточной и Южной Украины гарантированной доставкой на следующий день (next day).