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Renault выпустил кроссовер за 6000 евро
Компания Renault объявила о старте продаж нового бюджетного кроссовера Triber. Первой страной, которая получила новинку, стала Индия, сообщает АвтоЦентр.
Стоимость "бюджетника" в базовой версии в пересчете на понятные деньги начинается с 6,2 тыс евро. Топовую же модификацию оценили в скромные 8,1 тыс евро.
Пока модель доступна только с одним двигателем - трехцилиндровым с рабочим объемом 1 л и мощностью 72 л.с.
В "базе" Triber также получил ABS, EBD, 14-дюймовые диски, задний парктроник, две подушки безопасности и кондиционер.
В "топе" появились колесные диски на 15 дюймов, бесключевой доступ, камера заднего вида, сенсорный экран информационно-развлекательной системы, четыре подушки безопасности, дефлекторы кондиционера для пассажиров второго и третьего рядов.
Теги: Индия, бюджет, Renault, кроссовер
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