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Bosch представила "умную" детскую коляску

03.09.2019 10:30
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Bosch представила "умную" детскую коляску

Немецкая компания представила разработку eStroller, которая позволит сделать использование детской коляски более безопасной для малышей и более комфортной для родителей, сообщает ПМ.
В комплект электроники eStroller входят два компактных электромотора, установленных на одной из осей колясок, комплект датчиков и модуль Bluetooth. Система самостоятельно вычисляет скорость и ускорение коляски, а также оценивают поверхность дороги, по которой она движется, позволяя предугадывать дальнейшие действия родителей и готовится к изменению направления и скорости движения коляски.
Как заявляют авторы проекта, автоматика поможет поднять коляску в гору, спустить её со склона и удержать на боковом уклоне, а кроме того электроника сможет стабилизировать коляску при сильном ветре.
Помимо прочего новая система позволит заряжать гаджеты от встроенного в коляску USB-разъёма, а фирменное приложение по Bluetooth позволит контролировать заряд батарей и просигнализирует, если кто-то попытается украсть коляску.
Питается eStroller от сменных 18-вольтовых аккумуляторов, которые применяются в инструментах Bosch.



Теги: электроника, коляска, Bosch
 
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