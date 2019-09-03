Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- LG начала продажи двухметровых телевизоров10:00
- Названа марка электросамоката премьер-министра Украины17:00
- Bosch представила "умную" детскую коляску10:30
- В Китае создали искусственную зубную эмаль11:10
- «Норвежская Ванга» напророчила будущее: из-за чего воцарится хаос и наступит Третья мировая08:45
- Renault выпустил кроссовер за 6000 евро13:30
- В Украине поступил в продажу новый бренд смартфонов10:00
- В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы 22:39
- Украинцев предупредили о новой афере с мобильными телефонами18:22
- "Новая почта" начала тестирование авиадоставки10:30
Названа марка электросамоката премьер-министра Украины
03.09.2019 17:00
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук использовал для своих "покатушек" по Кабмину электросамокат Segway Ninebot ES2, сообщает Gagadget.
Устройство оснащено электродвигателем мощностью в 300 Вт и батареей, заряда которого хватит на 25 км. Время полной зарядки составляет 3.5 часа. Разгоняется самокат максимально до 25 км/ч. Он оснащён задними и передними амортизаторами, LED-фонарями и дисплеем, на который выводится скорость, заряд батареи и другая полезная информация.
Segway Ninebot ES2 можно приобрести сейчас по акционной цене в 15 999 грн в интернет-магазине Rozetka.ua или на AliExpress за 15 100 грн.
Теги: Украина, премьер-министр, самокат, Кабмин
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены09:22
- «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО08:31
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- Индекс борща: На сколько в Украине подорожали продукты для известного блюда11:39
- Телешоу «Рассмеши комика» меняет формат11:30
- Виновницу кровавого ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию11:15
- В Горловке во время обстрела разрушен детский сад10:59
- Лукашенко похвастался тайным подарком от Илона Маска: подробности10:42
- «Слуги» Зеленского сделали еще один шаг к осуществлению мечты миллионов украинцев10:22
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- LG начала продажи двухметровых телевизоров10:00
- Наконец-то нагрянула осень: свежий прогноз погоды09:40
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу
- Москаль сделал громкое признание о переговорах с "ЛНР": "Теперь этого человека в живых нет"