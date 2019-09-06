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Facebook запустил свой сервис знакомств

06.09.2019 09:00
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Facebook запустил свой сервис знакомств

5 сентября Facebook запустил свой сервис знакомств Facebook Dating, который пока что доступен пользователям в 20 странах мира, сообщает телеканал 112 Украина.
По словам разработчиков этой функции, поиск романтического партнера – это глубоко личное дело, поэтому они построили сайт знакомств, который будет безопасным и инклюзивным.
"Безопасность и конфиденциальность находятся на первом плане. Мы работали с экспертами в этих областях, чтобы с самого начала встроить защиту в Facebook Dating, включая возможность сообщать и блокировать кого-либо; запрещать людям отправлять фотографии, ссылки, платежи или видео в сообщениях; и предоставляя легкий доступ к советам по безопасности", - сказали в компании.
Сообщается, что на данный момент Facebook Dating доступен в таких странах, как США, Аргентина, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Эквадор, Гайана, Лаос, Малайзия, Мексика, Парагвай, Перу, Филиппины, Сингапур, Суринам, Таиланд, Уругвай и Вьетнам.
Функция для знакомств появится в Европе ближе к 2020 году.



Теги: Facebook, сервис, знакомство
 
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