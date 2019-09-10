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Электромобиль Volkswagen ID.3 представлен официально
10.09.2019 13:45
Сегодня во Франкфурте компания Volkswagen официально представила свой первый серийный электромобиль - хэтчбек Volkswagen ID.3, сообщает auto.24tv.ua.
Базовая версия ID.3 оценена немного меньше 30 тысяч евро и будет оснащаться аккумуляторной батареей на 45 кВт*ч, которая обеспечит пробег до 330 км (WLTP).
Аккумулятор "середнячка" имеет 58 кВт*ч энергии, которой достаточно для пробега до 420 км. Топовая версия ID.3 – Long-Range, комплектуется аккумулятором на 77 кВт*ч, который обеспечивает хэтчбеку запас хода до 550 км. Стоимость такого исполнения, как и среднего, пока не названа.
Модель ID.3 стала первой из десяти электрокаров серии ID на модульной платформе Volkswagen MEB, созданной специально для автомобилей с электроприводом.
Теги: Volkswagen, электромобиль, презентация
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