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Архив - Наука и технологии

Apple презентовала 11-ю серию iPhone

11.09.2019 09:00
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Apple презентовала 11-ю серию iPhone

Генеральный директор компании Apple Тим Кук во время ежегодной презентации представил новый смартфон iPhone 11, сообщает Обозреватель.
По итогам презентации стало известно, что iPhone 11 базовой версии получили:

  • Корпус в фиолетовом, зелёном, жёлтом, чёрном, белом цветах
  • Память 64, 128 и 256 ГБ
  • Liquid Retina-дисплей диагональю 6,1 дюйма
  • Две камеры по 12 мегапикселей, включая сверхширокоугольную (ultra-wide).
  • Фронтальную камера на 12-мегапикселей, которая может снимать видео в 4k и видео-селфи в замедленном воспроизведении (slowfies).
  • Режим ночной съемки
  • Оптическую стабилизацию видео
  • Новый 7-нанометровый процессор А13 Bionic
  • Динамики с поддержкой режима Dolby Atmos
  • Увеличенную емкость аккумулятора
  • Зарядное устройство USB-C на 18 Вт с функцией ускоренной зарядки.

Главными отличиями версии Pro нового iPhone стали:

  • Корпус в четырёх цветах: тёмно-зелёный, серебристый, золотой и "серый космос"
  • Оперативная память 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ
  • Экраны старших моделей Super Retina XDR яркостью 1200 нит потребляют на 15% меньше энергии, чем аналогичные по размеру в предыдущих версиях
  • Модель Pro Max обладает экраном диагональю 6,5 дюйма, Pro — 5,8-дюймовым дисплеем.
  • Тройная камера разрешением 12 мегапикселей на задней панели, каждая камера с разными линзами: широкой, ультраширокой и телефото
  • Батарея iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше, чем iPhone Xs и на пять часов дольше, чем Xs Max.
  • В iPhone 11 Pro и 11 Pro Max установлен процессор A13 Bionic, способный выполнять миллиард операций в секунду, который мощнее предыдущего поколения на 40%.

Цена на iPhone 11 стартует от 699 долларов.



Теги: Apple, iPhone
 
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