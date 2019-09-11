Apple презентовала 11-ю серию iPhone

11.09.2019 09:00

Генеральный директор компании Apple Тим Кук во время ежегодной презентации представил новый смартфон iPhone 11, сообщает Обозреватель.

По итогам презентации стало известно, что iPhone 11 базовой версии получили:

Корпус в фиолетовом, зелёном, жёлтом, чёрном, белом цветах

Память 64, 128 и 256 ГБ

Liquid Retina-дисплей диагональю 6,1 дюйма

Две камеры по 12 мегапикселей, включая сверхширокоугольную (ultra-wide).

Фронтальную камера на 12-мегапикселей, которая может снимать видео в 4k и видео-селфи в замедленном воспроизведении (slowfies).

Режим ночной съемки

Оптическую стабилизацию видео

Новый 7-нанометровый процессор А13 Bionic

Динамики с поддержкой режима Dolby Atmos

Увеличенную емкость аккумулятора

Зарядное устройство USB-C на 18 Вт с функцией ускоренной зарядки.

Главными отличиями версии Pro нового iPhone стали:

Корпус в четырёх цветах: тёмно-зелёный, серебристый, золотой и "серый космос"

Оперативная память 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ

Экраны старших моделей Super Retina XDR яркостью 1200 нит потребляют на 15% меньше энергии, чем аналогичные по размеру в предыдущих версиях

Модель Pro Max обладает экраном диагональю 6,5 дюйма, Pro — 5,8-дюймовым дисплеем.

Тройная камера разрешением 12 мегапикселей на задней панели, каждая камера с разными линзами: широкой, ультраширокой и телефото

Батарея iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше, чем iPhone Xs и на пять часов дольше, чем Xs Max.

В iPhone 11 Pro и 11 Pro Max установлен процессор A13 Bionic, способный выполнять миллиард операций в секунду, который мощнее предыдущего поколения на 40%.

Цена на iPhone 11 стартует от 699 долларов.