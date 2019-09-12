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ПриватБанк презентовал новое мобильное приложение

12.09.2019 13:35
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ПриватБанк презентовал новое мобильное приложение

ПриватБанк выпустил финальную версию нового онлайн-банкинга Privat24. Презентация состоялась сегодня в центральном офисе банка в Днепре, передает LIGA.net.
Приложение получило новый дизайн и функционал. Изменен стартовый экран - банковские карточки теперь отображаются горизонтально в виде карусели. Их порядок можно ранжировать, а ненужные - скрывать.
Под картами добавлено кастомизированное меню: сюда можно добавить функции и услуги на свое усмотрение. Например, перевод денег на избранные карты, пополнение телефона и прочее. Еще одно визуальное новшество - темная тема приложения.
Среди представленного функционала - выписки по счетам сторонних банков. Вскоре обещают добавить аналитику трат.
Переход всех пользователей на новое приложение ожидается к концу года.



Теги: ПриватБанк, приложение, презентация, Приват24
 
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