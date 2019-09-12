ПриватБанк презентовал новое мобильное приложение

12.09.2019 13:35

ПриватБанк выпустил финальную версию нового онлайн-банкинга Privat24. Презентация состоялась сегодня в центральном офисе банка в Днепре, передает LIGA.net.

Приложение получило новый дизайн и функционал. Изменен стартовый экран - банковские карточки теперь отображаются горизонтально в виде карусели. Их порядок можно ранжировать, а ненужные - скрывать.

Под картами добавлено кастомизированное меню: сюда можно добавить функции и услуги на свое усмотрение. Например, перевод денег на избранные карты, пополнение телефона и прочее. Еще одно визуальное новшество - темная тема приложения.

Среди представленного функционала - выписки по счетам сторонних банков. Вскоре обещают добавить аналитику трат.

Переход всех пользователей на новое приложение ожидается к концу года.